جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز أن "الهزة الأرضية التى لم تكن عميقة ضربت جزيرة ماسبات وسط الأرخبيل، ولم يصدر أى تحذير من حدوث تسونامى". وكان زلزالا بقوة ست درجات ضرب مناطق جنوب الفلبين، فى الأول من فبراير، حسب المركز الأمريكى للمسح الجيولوجى، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية، مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب وسط الفلبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.