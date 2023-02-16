العالم اليوم - تشلسي المدجج بالصفقات يتعثر أوروبيا أمام دورتموند

انتم الان تتابعون خبر تشلسي المدجج بالصفقات يتعثر أوروبيا أمام دورتموند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 12:22 صباحاً - فاز بوروسيا دورتموند الألماني 1-صفر على ضيفه تشلسي الإنجليزي، الذي أنفق ببذخ في سوق الانتقالات الشتوية، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وسجل كريم أديمي هدف الفريق الألماني الوحيد بعد 63 دقيقة من البداية، ليشعل احتفالات المشجعين المتحمسين.

وجاءت أخطر فرصة من تشلسي عندما سدد المدافع كاليدو كوليبالي كرة قوية أبعدها إيمري تشان قبل أن تجتاز بكاملها خط المرمى.

ويستضيف تشلسي، المتعثر محليا، مباراة الإياب في السابع من مارس.