العالم اليوم - المواليد كبار الحجم يعرضون الأمهات لخطر هذا المرض

انتم الان تتابعون خبر المواليد كبار الحجم يعرضون الأمهات لخطر هذا المرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:20 مساءً - توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء اللواتي يلدن أطفالا يزنون 4 كلغ أو أكثر، يكن عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.

وبحسب ما نشره موقع "يو بي آي"، قال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور كارتيك كيلاس فينكاتيش: "في حالة السمنة، تكون النساء أكثر عرضة لخطر إنجاب أطفال أكبر حجما، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من حياتهم".

وقال فينكاتيش إن النساء اللواتي يلدن أطفالاً ضخمين يعانين على الأرجح من عدم تحمل الجلوكوز وارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل.

وأضاف: "أعتقد أن هذا شيء نحتاج إلى إجراء المزيد من الأبحاث حوله، حتى نتمكن من تطوير خيارات استشارية ووقائية أفضل للنساء وأسرهن".

وقالت الدكتورة دونيت لويس، مديرة مركز صحة الأم في نورثويل هيلث في نيويورك: إن الوقاية من مرض السكري تبدأ بفحص مستويات السكر في الدم أثناء الحمل وبعده.

وأضافت: إذا كانت نسبة السكر في دم المرأة مرتفعة، يجب تغيير نظامها الغذائي لخفض الكربوهيدرات، وبالتالي لخفض نسبة السكر في الدم".

ونصحت لويس: "يجب مراقبة الأمهات بشيء يسمى جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر، والذي يتم إدخاله تحت الجلد وفحص نسبة السكر في الدم كل 15 دقيقة".

وأضافت: "يجب فحص الأمهات المعرضات للخطر كل عام من قبل طبيب الرعاية الأولية".