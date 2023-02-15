العالم اليوم - غسان سلامة: يجب التركيز على إغاثة المنكوبين في سوريا

انتم الان تتابعون خبر غسان سلامة: يجب التركيز على إغاثة المنكوبين في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:20 مساءً - قال أستاذ العلاقات الدبلوماسية والوزير اللبناني السابق غسان سلامة، في حديث خاص مع دوت الخليج، إن الهاجس الأول في سوريا يجب أن ينصبَّ على إغاثة المنكوبين بعيداً عن أي حسابات سياسية. وعن الأزمة في أوكرانيا، حذر سلامة من أن أخطر تداعياتها يكمن في الاستخفاف باستخدام السلاح النووي.

عن سوريا، قال سلامة خلال حديثه: الهاجس الأول في سوريا يجب أن ينصب على تقديم المساعدة للمنكوبين.

يجب التركيز على إغاثة المنكوبين في سوريا دون حسابات سياسية.

ينبغي فتح المعابر وتعليق العقوبات لتسهيل تقديم الدعم للسوريين.

قضايا سياسية ستبقى عالقة بعد انتهاء جهود الإنقاذ بسوريا وتركيا.

الحل معطل في سوريا منذ سنوات والوضع سيء للغاية.

جامعة الدول العربية ليست بأفضل حالاتها اليوم.

لا أعتقد أن هناك إلحاحا لعودة سوريا إلى الجامعة العربية الأزمة الأوكرانية: أخطر تداعيات الأزمة في أوكرانيا هي الاستخفاف باستخدام السلاح.

ليس هناك نضوج لفكرة الحل الشامل في أوكرانيا.

روسيا لن تقبل بأقل من القرم وإقليم دونباس.

لم نصل إلى نضوج للحل في أوكرانيا وربما نشهد تصعيدا إضافيا.

لا أرى كوسيط أن الأمور ناضجة لوساطة أممية في أوكرانيا.

من الممكن محاولة تحييد بعض التداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا.

أزمة أوكرانيا فتحت مواضيع خطيرة للغاية من بينها الخطر النووي.

الأوروبيون ظنوا أنهم طلقوا الحرب نهائيا قبل أزمة أوكرانيا.

التهديد باستخدام السلاح النووي أخطر تداعيات أزمة أوكرانيا.

الاستخفاف بالنووي قد يشجع دولا على حيازته لحماية نفسها.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر غسان سلامة: يجب التركيز على إغاثة المنكوبين في سوريا .. في رعاية الله وحفظة