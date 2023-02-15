العالم اليوم - "بيكر هيوز": من الصعب الاستغناء عن النفط والغاز قريبا

انتم الان تتابعون خبر "بيكر هيوز": من الصعب الاستغناء عن النفط والغاز قريبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:20 مساءً - قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"بيكر هيوز"، لورينزو سيمونيلي بلقاء خاص مع "اقتصاد دوت الخليج" إن مخزونات الغاز لدى دول الاتحاد الأوروبي عند مستويات مناسبة "إلا أن التحديات لا تزال قائمة".

الشتاء الدافئ الذي شهدته القارة لعب دورا مهما في الحفاظ على مخزونات الغاز الأوربية، بحسب قول سيمونيلي، إلا أنه من الحيوي أن تبحث أوروبا عن مصادر الطاقة البديلة وتبدأ بضخ استثمارات كافية سواء كانت من أجل الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المُسال، أو مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن دول القارة العجوز يجب أن تستمر بتوسيع مزيج الطاقات الخاص بها، قائلا إن الحكومات تغتنم كلّ الفرص المتاحة للحصول على مصادر الطاقة البديلة "ورغم التحديات المستمرة، هناك أمل في قدرتنا على تخطي الشتاء المقبل أيضًا"، حسب تعبيره.

أرباح شركات الطاقة ضخمة.. ولكن

رغم الأرباح الضخمة التي حققتها شركات النفط والطاقة في العام الماضي، يرى سيمونيلي أن قطاع النفط والغاز لطالما كان حيوياً لتوفير الطاقة للعالم، وأن ما يستفيد منه القطاع حالياً ليس إلا بدورة زمنية يتقلّص فيها المعروض، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وقال إن القطاع قد شهد أوقاتاً عصيبةً من قبل وتعرض لخسائر، "وإذا نظرنا إلى هذه الصناعة لن نتمكن من تحديد نقطة زمنية معينة للتعليق عليها بل علينا أن نتحلى بمنظور يمتدّ على مختلف العقود".

ومن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لـ"بيكر هيوز" إن الشركات قوم بضخ استثمارات في القطاع، وليس من العدل القول إنها لا تقوم بأيّ استثمارات جديدة، بل إنها تتطلع للمستقبل و"علينا أن نراها من منظور التطور الذي يحدث في هذه الصناعة وكيف تُطبّق التكنولوجيا الجديدة وكيف تُقام الاستثمارات".

كل مصادر الطاقة مطلوبة

يرى الرئيس التنفيذي لـ"بيكر هيوز" أن العالم بحاجة لكل أنواع الطاقة، وأشار إلى أن ما شهده العالم خلال السنوات القليلة الماضية يوضح بأن قدرات العالم يجب أن تشمل القدرة على توفير الطاقة بتكلفة ميسورة، وتوفير والاستدامة، وتوفير أمن الطاقة.

"يعني ذلك أننا بحاجة إلى كلّ أشكال الطاقة ومن الضروري الاستثمار فيها جميعها، ويجب ألا نكافح مصادر الوقود بل الانبعاثات"، بحسب قوله.

وأضاف: "فيما ننظر في كيفية توفير المصادر الضرورية للدول النامية سنلاحظ أنه من الضروري الاستمرار بتوفير الطاقة الهيدروكربونية بينما نحاول تخفيض الانبعاثات، نحن نؤمن أن المشكلة لا تكمن في مصادر الوقود، لكن في الانبعاثات، وسنوفر التكنولوجيا الضرورية لتخفيضها".

الغاز الطبيعي.. دور بارز

يرى سيمونيلي بأن الغاز الطبيعي سيؤدي دوراً أساسياً، ليس فقط كوقود انتقالي لكن أيضاً كوقود مستهدف الوصول له.

"وفيما نتطلّع للعام 2030 نلاحظ أنّ من الضروري الحصول على مخزون يتخطى 800 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال وهي رؤية باتت مدمجة في قرارات الاستثمارات النهائية واتفاقيات الشراء الموقعة"، يقول سيمونيلي.

ويبدي سيمونيلي تفاؤله خلال السنوات القادمة، لاعتقاده بأن استخدام الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال سيتوسع خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن "الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال سيكونان جزءاً أساسياً من مزيج الطاقات للمُضي قُدماً".

السوق.. وحدود الأسعار

قال الرئيس التنفيذي لـ"بيكر هيوز" إنه من الضروري أن يكون العالم حذرا حول تنفيذ الحدود القصوى لأسعار الطاقة، والتي فرضتها دول غربية على النفط الروسي ومنتجاته بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويرى سيمونيلي أنه لا بد من الحذر في تنفيذ حدود الأسعار بدون معرفة ما ستكون النتيجة النهائية لها، موضحا أنه لا يزال من المبكر رؤية نتائج قرارات سقف الأسعار، وبالتالي لابد من الانتظار لمعرفة ما سيحدث.