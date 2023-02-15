العالم اليوم - قلبك في خطر.. السكر يحدث تأثيرات مدمرة

انتم الان تتابعون خبر قلبك في خطر.. السكر يحدث تأثيرات مدمرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 08:18 مساءً - توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الكثير من السكريات المضافة قد لا يسبب ضررا في الوقت الراهن، لكنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلا.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "بي إم سي" الطبية، وجد الباحثون أن إجمالي تناول الكربوهيدرات لم يكن مرتبطا بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن عندما حللوا كيف اختلفت النتائج اعتمادا على أنواع ومصادر الكربوهيدرات التي يتم تناولها، وجدوا أن تناول السكر المضاف مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما تم ربط تناول كميات كبيرة من السكريات بتركيزات أعلى من الدهون الثلاثية، التي يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

قال بروك أجروال، الأستاذ المساعد في العلوم الطبية في قسم أمراض القلب في جامعة كولومبيا، "إن تناول السكر المضاف يمكن أن يعزز الالتهاب في الجسم، ويمكن أن يتسبب ذلك في إجهاد القلب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم".

وأضاف: "غالبا ما توجد السكريات المضافة في الأطعمة المصنعة التي لها قيمة غذائية قليلة وتؤدي إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر راسخ للإصابة بأمراض القلب".

ويمكن عوضا عن ذلك الاستعانة بنظام غذائي يقوم على تناول أكبر قدر ممكن من الخضار والفاكهة.