العالم اليوم - مخزونات الخام بأميركا ترتفع إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 08:18 مساءً - ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة الأميركية من الخام والبنزين خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفضت نواتج التقطير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات الخام قد زادت بواقع 16.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير، لتصل إلى 471.4 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 659 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 2021.

وأضافت أن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط 383 ألف برميل يوميا في الأسبوع، كما تراجع معدل تشغيل المصافي بنسبة 1.4 بالمئة.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 241.9 مليون برميل متجاوزة توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 119.2 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 400 ألف برميل.

وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي 1.07 مليون برميل يوميا.