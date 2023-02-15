العالم اليوم - محمد بن زايد يستقبل عبد الحميد الدبيبة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 08:18 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، في قصر الشاطئ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق. حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين في الدولة والوفد المرافق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

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