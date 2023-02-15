العالم اليوم - القبض على العشرات بتركيا.. والسبب منشورات عن الزلزال

انتم الان تتابعون خبر القبض على العشرات بتركيا.. والسبب منشورات عن الزلزال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 07:20 مساءً - أعلنت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 78 شخصا متهمين بإشاعة الخوف والذعر من خلال "مشاركة منشورات استفزازية" على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة التركية إن 20 من المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم محتجزون بانتظار المحاكمة.

وأفادت المديرية العامة للأمن في تركيا بأنها حددت هوية 613 شخصا متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإن الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصا أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.

وأضافت المديرية أنه تم حجب 46 موقعا إلكترونيا لتورطها في مخططات "احتيالية" لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تم إغلاق 15 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.

وحجبت الحكومة موقع "تويتر" لمدة 12 ساعة تقريبا من بعد ظهر الأربعاء إلى صباح الخميس الأسبوع الماضي، وذلك لمنع انتشار المعلومات المضللة، وفقما ذكرت "رويترز".

جدير بالذكر أن عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تجاوز 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.