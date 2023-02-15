العالم اليوم - قتلت وشوهت الجثة.. فيديو لمتهمة تعتدي على محاميها بالمحكمة

انتم الان تتابعون خبر قتلت وشوهت الجثة.. فيديو لمتهمة تعتدي على محاميها بالمحكمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 07:20 مساءً - خلال جلسة محاكمة في الولايات المتحدة بولاية ويسكونسن، هاجمت تايلور شابزنيس المتهمة بارتكاب جريمة قتل وتشويه الجثة، محاميها كوين جولي.

ووافق القاضي على طلب جولي بتأجيل الجلسة أسبوعين إضافيين لمراجعة أهلية موكلته للمثول أمام المحكمة، ما دفع شابنيس لمهاجمة محاميها على الفور، ليتم فيما بعد إخلاء قاعة المحكمة قبل استئناف الجلسة مجددا.

واتُهمت شابزنس بجريمة قتل من الدرجة الأولى وتشويه الجثة بعد وفاة شاد تيريون البالغ من العمر 25 عاما في فبراير من العام الماضي.

وبحسب السلطات خنقت المتهمة السيد تيريون ومثلت بجثته، مع ترك أشلاء جسده متناثرة في جميع أنحاء المنزل والسيارة.

وقال السيد جولي للمحكمة في نهاية الجلسة إنه سيقدم طلبا بالانسحاب من القضية بصفته محامي شابزنس، لكن القاضي لم يبت على الفور في هذه المسألة.