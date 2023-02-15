وفاة طفلة أردنية في أنطاكيا جراء الزلزال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 15 فبراير 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- توفيت طفلة أردنية كانت تقيم في مدينة أنطاكيا التركية برفقة والدتها، إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها في إطار متابعتها لأوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في سوريا وتركيا، جراء الزلازل الأخيرة إنه تم دفن الطفلة في تركيا بناء على رغبة ذويها.
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