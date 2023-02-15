العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" تنخفض مع تنامي مخاوف الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 06:22 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت" في بداية التداولات، الأربعاء، بعد أن سلطت بيانات لمبيعات التجزئة أقوى من المتوقع الضوء على مرونة الاقتصاد الأميركي مما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فرصة أكبر لرفع معدلات الفائدة.

وكانت مبيعات التجزئة الأميركية قد ارتفعت بأكثر من المتوقع في شهر يناير بنسبة 3 بالمئة، مقابل توقعات بنسبة نمو عند 2 بالمئة.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 80.64 نقطة أو بنسبة 0.24 بالمئة في بداية التعاملات إلى 34008.63 نقطة.

وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 16.63 نقطة أو بنسبة 0.40 بالمئة، ليغلق عند 4119.50 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 55.02 نقطة أو بنسبة 0.46 بالمئة إلى 11905.12 نقطة.

وفي تداولات الثلاثاء، أنهت المؤشرات الأميركية التعاملات على تباين، إذ انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 1.26 نقطة أو 0.03 بالمئة ليغلق عند 4136.03 نقطة، فيما صعد المؤشر "ناسداك" بواقع 65.49 نقطة أو بنسبة 0.55 بالمئة إلى 11959.08 نقطة. وتراجع "داو جونز" 164.41 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 34.081.52 نقطة.