أوكرانيا تعلن مقاطعة المؤتمر الأمنى لمنظمة التعاون الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أبلغت أوكرانيا اليوم الأربعاء، منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، أنها لن تشارك فى أعمال المؤتمر الأمنى للمنظمة يوم 23 فبراير الجارى فى فيينا، احتجاجا على سماح النمسا للوفد الروسى بالمشاركة فى الاجتماع.





وقال رئيس الوفد الأوكرانى ميكيتا بوتورايف فى رسالة إلى المنظمة اليوم إن "تاريخ عقد المؤتمر يصادف ذكرى الهجوم الروسى على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الوفد الروسى فى المنظمة أيدوا الحرب ولهذا تمت معاقبتهم من قبل المجتمع الدولى، وأضاف أن "أوكرانيا لن تسمح باستغلال المؤتمر من جانب روسيا لتبرير جرائم الحرب". وأضاف قائلا "لقد علمنا أن السلطات النمساوية مستعدة لإصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الروسى وبالتالى سيشارك البرلمانيون الروس فى المؤتمر، وسيستغل الحدث لتبرير العدوان على أوكرانيا وتبييض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الأوكرانيين". واعتبر رئيس الوفد، أن عقد المؤتمر بمشاركة روسيا سيقوض نزاهة المنظمة الأوروبية ويهدد الموقف الواضح الذى أبدته بشأن العدوان الروسى والذى بدأ منذ عام 2014.

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