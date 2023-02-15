روسيا تنفى الاتهامات بالتخطيط لانقلاب فى مولدوفا

جدة - نرمين السيد - وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اتهمت روسيا، بالتخطيط للإطاحة بحكومتها، بينما صرح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، بأن كييف "رصدت خطة الاستخبارات الروسية لتدمير مولدوفا"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

واتهمت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، كييف بالسعى إلى تأليب مولدوفا ضد روسيا واتهمت سلطات كيشيناو بمعاداة روسيا.

وقالت: "خلافًا للدول الغربية وأوكرانيا، نحن لا نتدخل فى الشؤون الداخلية لمولدوفا ودول أخرى فى العالم".

وأكدت الوزارة الروسية أن "روسيا لا تشكل تهديدًا لأمن جمهورية مولدوفا"، مشددة على أن "العلاقات المستقرة والودية"مع روسيا يمكن أن تفيد مولدوفا".