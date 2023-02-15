العالم اليوم - صافي أرباح "موانئ أبوظبي" ترتفع 53 بالمئة خلال 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 04:20 مساءً - ارتفعت صافي أرباح مجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 53 بالمئة، بسبب أداء الشركة في أعمال القطاع البحري وقطاع الموانئ.

وقالت المجموعة في بيان، الأربعاء، إن صافي الأرباح بلغ 1.3 مليار درهم (نحو 354 مليون دولار) خلال عام 2022، وعزت ذلك إلى الأداء اللافت في أعمال القطاع البحري وقطاع الموانئ، إضافة إلى صفقات الاستحواذ والشراكات الجديدة.

وحققت موانئ أبوظبي زيادة في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.2 مليار درهم (نحو 599 مليون دولار) خلال عام 2022، ونتيجة للنمو العضوي، زادت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى ملياري درهم (544.5 مليون دولار).

وارتفعت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 0.26 درهم لكامل عام 2022، مقارنة مع 0.22 درهم خلال عام 2021.

ووصل حجم التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 1.6 مليار درهم (435.6 مليون دولار) خلال 2022.

وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 4.33 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) خلال 2022، بنسبة تزيد على 28 بالمئة على أساس سنوي والذي يعزى إلى مواصلة تحسن الإشغال في محطتي الحاويات الحاليتين.

وشهدت عمليات شحن البضائع المدحرجة ونقل المسافرين عبر السفن السياحية انتعاشا قويا بفعل تخفيف القيود من جراء جائحة (كوفيد-19)، أما قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، فقد شهد خلال العام 2022 توقيع عقود تأجير جديدة لمساحة صافية بلغت 4.2 كيلومتر مربع.

وفي القطاع البحري، تم تسجيل معدلات نمو قوية في جميع المؤشرات التشغيلية بما في ذلك أسطول السفن، ومعدلات رسو السفن، وأحجام الشحن البحري الإقليمي للحاويات، وأحجام إعادة الشحن، وأنشطة الخدمات البحرية.

أما القطاع اللوجستي، فقد تمثلت أبرز إنجازاته خلال الربع الرابع من عام 2022 في الإعلان عن صفقة الاستحواذ على نسبة 100 بالمئة من شركة "نواتوم" للخدمات اللوجستية والمنتشرة في 26 دولة عبر أربع قارات، بقيمة مؤسسية بلغت 2.5 مليار درهم (660 مليون يورو).

وعند اكتمالها، ستؤدي صفقة الاستحواذ ذات القيمة والأرباح التراكمية إلى توسيع رقعة انتشار المجموعة بشكل كبير، ووضعها في مصاف الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن على مستوى العالم.