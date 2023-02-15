العالم اليوم - البراءة لبرلسكوني في قضية فساد "السهرات الصاخبة"

انتم الان تتابعون خبر البراءة لبرلسكوني في قضية فساد "السهرات الصاخبة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 04:20 مساءً - برأت محكمة في ميلانو الأربعاء رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني المتهم بتقديم رشوة لشهود للكذب بشأن سهراته الصاخبة.

وقال فيديريكو سيكوني محامي برلسكوني للصحافيين "لا يمكنني إلا أن أكون راضيا جدا".

وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب السجن ست سنوات لبرلسكوني (86 عاما) الذي انتخب في سبتمبر عضوا في مجلس الشيوخ، واتهمه بالتلاعب بشهود والإدلاء بشهادة زور في هذه المحاكمة التي سميت "روبي-تير".

وبالنسبة للملياردير الذي يتقدم ببطء باتجاه مغادرة الحياة السياسية الإيطالية، هذا الحكم هو واحد من القرارات التي واجهها على أثر محاكمات لا تعد ولا تحصى في العقود الأخيرة، وفاز فيها في أغلب الأحيان.