العالم اليوم - بعد أميركا.. اليابان تتهم الصين بقضية "مناطيد التجسس"

انتم الان تتابعون خبر بعد أميركا.. اليابان تتهم الصين بقضية "مناطيد التجسس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 04:20 مساءً - ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن تحليلا جديدا لأجسام طائرة مجهولة حلقت في المجال الجوي الياباني في السنوات الأخيرة، يشير "بقوة" إلى أنها كانت مناطيد تجسس صينية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مساء الثلاثاء: "بعد تحليل معمّق أكثر لأجسام طائرة بشكل منطاد رصدت في السابق في المجال الجوي الياباني، توصلنا إلى أنها يُفترض بقوة أنها كانت مناطيد استطلاع مسيرة أرسلتها الصين".

وأشارت إلى ان هذه التحاليل الإضافية "شملت مناطيد رصدت في نوفمبر 2019 ويونيو 2020 وسبتمبر 2021".

وأضافت أن طوكيو "طلبت بحزم من الحكومة الصينية تأكيد وقائع" هذه الحوادث و"عدم تكرار مثل هذا الوضع في المستقبل".

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية أن "انتهاك المجال الجوي بمناطيد استطلاع أجنبية غير مأهولة وغيرها من الوسائل أمر غير مقبول على الإطلاق".

الرد الصيني