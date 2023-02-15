ألمانيا.. عطل فنى يتسبب فى اضطراب الرحلات الجوية بمطار فرانكفورت

جدة - نرمين السيد - وألغت "لوفتهانزا" جميع الرحلات المغادرة من فرانكفورت، كما تأثرت المطارات الألمانية الأخرى بالاضطرابات، وتأثر آلاف الركاب، نظرًا لإلغاء وتأخر العديد من الرحلات.

وبحسب الشركة، فإن سبب الخلل الرئيسى هو تلف كابلات الألياف الضوئية، ونتيجة لذلك، ألغيت أعداد كبيرة من الرحلات الجوية، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المحلية الألمانية فى البداية وطُلب من الركاب الاعتماد على القطارات.

واستبعد المتحدث باسم شركة "لوفتهانزا" وجود مشكلة متعلقة بالأمان، مؤكدا أن الأمر كله بخصوص خطوات تسجيل وصول الركاب، وتسجيل الأمتعة، وتحميل الطائرة أو عملية الصعود إلى الطائرة.

وأكد المتحدث باسم مراقبة الحركة الجوية، اليوم الأربعاء، أنه يتم تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى مثل نورمبرج، وكولونيا، ودوسلدورف.

ويعد مطار فرانكفورت الدولى ثانى أكبر مطار فى أوروبا، ويشهد مرور أكثر من 55 مليون مسافر ونحو 480 ألف رحلة صعود وهبوط طائرة فى العام الواحد.

وفى عام 2019 وحده استقبل المطار أكثر من 70 مليونًا، وتم شحن نحو 2.1 مليون طن من البضائع.

أما فى عام 2021، فتم نقل 24.8 مليون مسافر فقط بسبب جائحة كورونا، وبلغ حجم البضائع 2.3 مليون طن، ما يضع مطار فرانكفورت فى المركز الأول فى ترتيب المطارات الأوروبية بقطاع الشحن.