ستولتنبرج: دول الناتو تعهدت بتقديم أسلحة ثقيلة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، بتقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، قائلا إننا "نعمل على زيادة الإنتاج وتعزيز خطتنا الاستراتيجية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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