لافروف: روسيا والصين تجريان اتصالات على مستوى رفيع قريبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال كلمة أمام مجلس الدوما الروسى، اليوم الأربعاء: "سنجرى مع جمهورية الصين الشعبية سلسلة من الاتصالات على مستوى سياسى رفيع فى المستقبل القريب، سنواصل مناقشة العلاقات مع مراعاة الوثائق التى تم توقيعها مؤخرا، بما فى ذلك وثيقة العلاقات الجديدة فى الحقبة الجديدة التى وُقعت قبل عام، عندما زار الرئيس فلاديمير بوتين بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصينى شى جين بينج".

وتشهد العلاقات الروسية ـــ الصينية نمواً كبيراً فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلا عن أن التبادل التجارى بين البلدين بحسب آخر المعطيات وصل إلى 190 مليار دولار بنهاية عام 2022.

ويأتى ذلك فى وقت يفرض فيه الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.