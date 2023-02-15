استقالة رئيسة وزراء إسكتلندا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مقربة من رئيسة وزراء إسكتلندا، إنها قالت إنها اكتفت من بقائها فى المنصب طوال هذه الفترة.

وتراجعت شعبية ستورجون فى الأشهر الأخيرة، حيث أظهر استطلاع رأى أن 42% من المشاركين يعتقدون أنها يجب أن تتنحى.

وتأتى خطوة رئيسة وزراء إسكتلندا بعد أسابيع قليلة من إعلان جاسيندا أردن رئيسة وزراء نيوزيلندا استقالتها عن منصبها.