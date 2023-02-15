مستويات قياسية.. وحش التضخم يطارد أوروبا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعيش القارة الأوروبية واحدة من أصعب الأزمات على مدار تاريخها، إذ وصلت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية ومواد أخرى.





وبحسب وسائل الإعلام الدولية، زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 18%، كما أن استهلاك الفواكه والخضروات شهد انخفاضا بنسبة 10%، بسبب ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التى تمر بها القارة العجوز. ومن ناحية أخرى، تستمر أزمة ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا فى إثارة حالة من القلق، إذ أنفقت القارة العجوز على أزمة الطاقة نحو 800 مليار يورو، الأمر الذى أدى إلى توقف العديد من الشركات والصناعات وتسريح آلاف الموظفين.

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