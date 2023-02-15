اليمن: ألغام الحوثيين تنهى حياة 3 أطفال فى الحديدة

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "اليمن الفضائية"، عن مصادر حقوقية قولها، اليوم الأربعاء، إن لغما حوثيا انفجر فى مجموعة من الأطفال بمديرية حيس، جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثالث، وأن الحادث وقع أثناء لعب الأطفال كرة القدم فى ملعب ترابى شرق مدرسة القعقاع.
وأشارت إلى أن الحادث الآخر وقع إثر انفجار لغم حوثى أدى لمقتل طفل وإصابة اثنين آخرين فى مدينة الدريهمى، موضحة أن جماعة الحوثي فى اليمن، هى الطرف الوحيد فى كافة أطراف الحرب الذى يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى الفردية المحرمة دولياً.
وأوضحت أن جماعة الحوثى زرعت أكثر من مليونى لغم خلال السنوات الماضية، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدنى.
يُشار إلى أنه منذ مطلع العام الجارى قُتل وأصيب نحو 60 مدنيا فى محافظة الحديدة، جراء الألغام الحوثية ومتفجرات مخلفات الحرب.
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