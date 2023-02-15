العالم اليوم - 13.75 مليار دولار أرباح البنوك الإماراتية المدرجة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:22 مساءً - ارتفع صافي أرباح 14 بنكاً إماراتيا مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي إلى 50.5 مليار درهم (حوالي 13.75 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الإماراتي بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة "كوفيد -19".

وبحسب إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، فأن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 زادت بنسبة 32 بالمئة أو ما يعادل 12.22 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 38.25 مليار درهم خلال العام 2021.

ووصلت أرباح 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 26.2 مليار درهم بزيادة بمقدار 19.4 بالمئة، مقارنة بأرباح بقيمة 22 مليار درهم في العام 2021، فيما بلغت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 24.34 مليار درهم في 2022، بزيادة بنسبة 48.8 بالمئة مقابل 16.35 مليار درهم في 2021، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

واستحوذ بنك "أبوظبي الأول" على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت نحو 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، وهو ما يبرز النمو الملموس للمجموعة، وقوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الإنجازات التي تتماشى مع استراتيجية البنك متوسطة الأجل.

وارتفعت أرباح بنك "الإمارات دبي الوطني"، بنسبة 40 بالمئة لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022 ما يؤكد فاعلية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي.

وزادت الأرباح الصافية لبنك "أبوظبي التجاري" إلى 6.434 مليار درهم في 2022، بنمو بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالعام 2021، ليواصل البنك مسار نموه التصاعدي، مؤكداً قوة ومتانة وضعه المالية إضافة لمساهمته في خلق فرص جديدة ومتزايدة ضمن اقتصاد ديناميكي ومتنوع.

ونما صافي أرباح "بنك دبي الإسلامي" بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 5.55 مليار درهم مقابل 4.406 مليار درهم في 2021، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

ونما صافي أرباح "بنك المشرق" إلى 3.7 مليار درهم في نهاية 2022، وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2 بالمئة إلى 4.4 مليار درهم مقارنة بالعام 2021، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وتحسنت الكفاءة مع بلوغ معدل التكلفة إلى الدخل 40.9 بالمئة في 2022.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداء قياسيا في 2022 مع وصول صافي الأرباح إلى 3.62 مليار درهم بنمو بنسبة 55 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 23 بالمئة إلى 6.835 مليار درهم في العام الماضي نتيجة زيادة بنسبة 43 بالمئة في الرسوم والعمولات، ونمو بنسبة 24 بالمئة في الدخل من مصادر التمويل.

وسجل بنك "دبي التجاري" ارباحاً صافية بنحو 1.825 مليار درهم في نهاية العام 2022، بارتفاع بنسبة 25.8 بالمئة مقارنة مع العام 2021، حيث أدت الإيرادات القوية عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى إلى زيادة كبيرة في صافي الربح.

وقفز صافي أرباح "الإمارات الإسلامي" إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو بنسبة 51 بالمئة على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.

ونجح بنك رأس الخيمة الوطني في تحقيق أعلى أرباح سنوية منذ أكثر من عقد مع صافي ربح بلغ 1.163 مليار درهم في 2022، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 53.4 بالمئة، بالإضافة إلى نمو كبير في الإيرادات على خلفية تحقيق زيادات قوية في كل من جانبي الميزانية العمومية.

وواصل مصرف "الشارقة الإسلامي" تحقيق نمو مستدام، حيث ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 26.7 بالمئة إلى 650.9 مليون درهم في 2022، وهي الأرباح الأعلى منذ تاريخ إنشاء المصرف مقارنة بـ 514.1 مليون درهم عن 2021، كما ارتفعت أرباحه التشغيلية بنسبة 17.4 بالمئة إلى 998.3 مليون درهم.

وتمكن "بنك أم القيوين الوطني" من تحقيق صافي ربح بقيمة 364.5 مليون درهم في 2022، بزيادة بنسبة 38 بالمئة مقارنة بالعام 2021 بدعم رئيسي من تحسن البيئة الخارجية وإدارة التكاليف بكفاءة، فيما بلغ إجمالي الإيرادات أكثر من 599 مليون درهم، وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 44 بالمئة إلى 398 مليون درهم.

وسجل "بنك الفجيرة الوطني" أرباحا صافية بقيمة 340.4 مليون درهم بزيادة بنسبة 195.3 بالمئة مقارنة بنحو 115.2 مليون درهم في 2021، بما يعكس نمو الأعمال بجودة جيدة وتعزيز إدارة الميزانية العمومية بدعم من الانتعاش الاقتصادي المحلي، كما حقق البنك أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.2 مليار درهم.

وزادت أرباح "مصرف عجمان" بنسبة 39.5 بالمئة من 116.16 مليون درهم في العام 2021، إلى أكثر من 162 مليون درهم في العام 2022، كما حقق المصرف صافي عائد تشغيلي قدره 942.3 مليون درهم في 2022 مقارنة بـ 908.4 مليون درهم في العام السابق بمعدل ارتفاع 4 بالمئة.

ونمت أرباح "البنك التجاري الدولي" بنسبة 15 بالمئة من 131 مليون درهم في 2021 إلى 150 مليون درهم في 2022، بينما ارتفع صافي الأرباح ربع السنوية بنسبة 11 بالمئة من 45 مليون درهم في الربع الثالث 2022 إلى 50 مليون درهم للربع الرابع من 2022.