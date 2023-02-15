العالم اليوم - بسبب ميسي.. فيديو لـ"تصرف صادم" من راموس

انتم الان تتابعون خبر بسبب ميسي.. فيديو لـ"تصرف صادم" من راموس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:22 مساءً - قدم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، واحدة من أفضل مبارياته بقميص باريس سان جرمان، مساء الثلاثاء، أمام بايرن ميونيخ، لكنه أفسد صورته بلقطة اعتداء على مصور فوتوغرافي.

وأظهر مقطع فيديو سيرجيو راموس لاعب باريس سان جرمان وهو يدفع مصورا بعد الهزيمة 1-صفر أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وأظهر الفيديو قلب الدفاع الإسباني يدفع مصورا كان قريبا منه بينما كان بعض لاعبي باريس سان جرمان يحيون الجماهير في ملعب بارك دي برينس بعد نهاية المباراة.

وبينما توجه المصورين لالتقاط الصور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله البرازيلي نيمار، لم ينتبهوا لراموس وقاموا بدفعه، الأمر الذي أثار غضبه.

ولم يتردد راموس في دفع المصورين بقوة، بسبب عدم انتباههم، وهي اللقطة التي أثارت الجدل على الإنترنت.

وستقام مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ في الثامن من مارس.