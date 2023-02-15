الصين تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ورفضها أي تغيير للوضع التاريخي بالقدس
جددت وزارة الخارجية الصينية، التأكيد على دعم الصين، للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قال المتحدث باسم الوزراة وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي: إن بلاده "تدعم بقوة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة، وتدعم أيضا جهود تعزز التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتعارض أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع التاريخي في القدس".
وأضاف: على المجتمع الدولي أن يعمل أكثر ويتخذ خطوات ملموسة للدفع باتجاه حل الدولتين، من أجل تحقيق التعايش السلمي بشكل أساسي بين فلسطين وكيان العدو الصهيوني.
وأعرب عن استعداد الصين لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
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