فلسطين: بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة استخفاف بردود الفعل الدولية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة هو استخفاف إسرائيلى بردود الفعل الدولية، مؤكدة أن تعايش المجتمع الدولى مع تلك القرارات التوسعية وعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تنفيذها، يعنى تورط المجتمع الدولى، الذى يدعى التمسك بحل الدولتين، فى تقويض فرصة تطبيقه وتنفيذه على الأرض.





وأدانت الوزارة - فى بيان صحفى - قرار الحكومة الإسرائيلية وعزمها بناء ما يقارب 9409 وحدات استيطانية جديدة، لتوسيع المستعمرات القائمة، وإعادة إحياء مستوطنات تم إخلاؤها، وتعميق بؤر استيطانية عشوائية معزولة فى عمق الضفة الغربية المحتلة، إضافة لشرعنة 9 بؤر عشوائية بهدف تسمينها وتوطين أعداد أكبر من المستوطنين فيها نحو تحويلها إلى مستعمرات قائمة، ولتسهيل عمليات ربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطانى كبير وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي. وأضافت الوزارة أن كل هذه الإجراءات، تعنى السيطرة على المزيد من المناطق والأرض الفلسطينية الاستراتيجية والحيوية، مثل الأغوار ورؤوس الجبال المطلة عليها، أو المناطق المؤدية إليها، ومناطق جنوب الخليل وجنوب نابلس، فى أبشع وأوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، علما بأن بعض تلك البؤر الاستيطانية العشوائية كانت إسرائيل قد تعهدت أمام المجتمع الدولى بالعمل على إخلائها، غير أنها كعادتها لا تنفذ تلك التعهدات ولا تلتزم بالقانون الدولى وبالاتفاقيات الموقعة.

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