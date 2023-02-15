رئيسة وزراء إسكتلندا تعتزم تقديم استقالتها

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تعقد ستورجون مؤتمرا صحفيا هذا الصباح، حيث من المتوقع أن تبدأ المنافسة على قيادة الحزب الوطنى الإسكتلندى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وتراجعت شعبية ستورجون فى الأشهر الأخيرة، حيث أظهر استطلاع رأى أن 42% من المشاركين يعتقدون أنها يجب أن تتنحى.
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