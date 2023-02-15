العالم اليوم - 5 عوامل ستحسم قمة "البريميرليغ" بين مان سيتي وأرسنال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 01:22 مساءً - تأتي قمة مانشستر سيتي وأرسنال، بالدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت حساس جدا، وقد يكون لها أثر كبير في تحديد بطل البريميرليغ.

ويستضيف أرسنال على استاد الإمارات، ملاحقه في الدوري مانشستر سيتي، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء.

ويدخل أرسنال اللقاء متصدرا، بفارق 3 نقاط ومباراة إضافية، عن ملاحقه مانشستر سيتي، ولكن الصدارة قد تتحول إلى السيتيزنس في حال الانتصار، بفضل فارق الأهداف الكبير.

5 عوامل ستحدد بطل هذه المباراة، التي يعتبرها المراقبون الأهم في الدوري حتى اللحظة:

صحوة هجوم الأرسنال

هجوم الأرسنال يعاني مؤخرا، حيث لم يسجل الفريق سوى هدفا واحدا في آخر 3 مباريات، العودة للتسجيل بأريحية والهجوم بشكل فعال، قد يكون عامل الفوز "للمدفعجية".

هيمنة بيب

على مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، استغلال هيمنته المعتادة على أرسنال، واستخدامها لبث الحماس في لاعبيه، والدخول بثقة طاغية. غوارديولا انتصر في آخر 6 مواجهات للسيتي على ملعب الإمارات.

خبرة السيتي

على مانشستر سيتي استغلال خبرته الطويلة في المنافسة على اللقب، والانتصار في "سباق الدوري". أرسنال بنسخته الحالية يخوض سباق الدوري لأول مرة، وهذا الأمر قد يؤدي للانهيار القريب.

هالاند

من أهم العوامل التي قد تحسم اللقاء، هداف الدوري إيرلنغ هالاند، الذي فشل في التسجيل وتقديم مستواه المعهود في آخر 3 مباريات لمانشستر سيتي. عودة لهالاند للتسجيل قد تحسم اللقاء للسيتي، واستمراره بالصيام، قد يمنح فرصة لأرسنال للانتصار أمام سيتي "بلا أنياب".

العامل النفسي

العامل النفسي مهم جدا في هذا اللقاء، فأرسنال يعيش فترة تراجع للمستوى، لأول مرة هذا الموسم، أما مانشستر سيتي، فهو كذلك يعيش فترة صعبة، تراجع فيها المستوى، وغادر أبرز نجوم الدفاع جواو كانسيلو عن صفوف الفريق. الفريق الذي سيستطيع تدارك نفسه ذهنيا، واسترجاع المستوى القوي، سيكون الفائز خلال اللقاء.