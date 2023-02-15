لافروف: الغرب أراد روسيا دولة معزولة.. ولدينا علاقات جيدة مع الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى كلمة له أمام مجلس الدوما الروسى، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا علاقات جيدة مع آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، كذلك لدينا علاقات جيدة مع الدول العربية".

وتابع لافروف، بأن "غالبية دول العالم ترفض هيمنة الغرب، لذلك يجب ضمان التوصل إلى عالم متعدد الأقطاب".

أما فيما يخص العلاقات الروسية الصينية، قال لافروف، إن "العلاقات مع بكين وصلت إلى مستوى تاريخى من الشراكة".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن فى وقت سابق، أن الوضع فى العالم يتغير بشكل ديناميكى، والكثير من الدول الآن تختار طريق التنمية السيادية ورفض الهيمنة الغربية، لافتا إلى أنه ينبغى "على الغرب أن يعى أن زمن أحادية القطب انتهى، وأن العالم متعدد الأقطاب المبنى على القوانين الدولية هو لمصلحة الجميع دون استثناء"، بحسب قوله.