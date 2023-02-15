أمريكا تمنح عقودا بقيمة 522 مليون دولار لتصنيع ذخيرة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير -الذى نشرته صحيفة "ذا ديفينس بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني- أنه تم إرسال الطلبات إلى شركتى "نورثروب جرومان سيستسمز" و"جلوبال ميلاتيرى بروداكتس"، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الذخيرة الجديدة فى مارس المقبل.

وأضاف التقرير أنه يتم تمويل العقد من جانب مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التابعة للبنتاجون، وأنه فى نوفمبر الماضي، قال مسؤول أمريكى إن القوات الروسية تطلق نحو 20 ألف قذيفة مدفعية فى اليوم، بينما يتراوح المعدل الأوكرانى بين 4000 و7000 طلقة فى اليوم - وهو رقم أسرع مما يمكن للمصنعين الغربيين المتحالفين مع أوكرانيا إنتاجه لمواكبة ذلك.

وتراجعت المعدلات منذ ذلك الحين، ومع حلول فصل الشتاء ويواجه الجانبان نقصا فى الذخيرة ويحافظان عليها.