القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة ساحل نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، استمرت الهزة الأرضية لثوان فى العاصمة ويلينجتون، بينما لم يتم الإبلاغ عن أضرار بشرية أو مادية.

وتقع نيوزيلندا على منطقة نشطة زلزالياً بها 40.000 كيلومتر من البراكين.