أوروبا تفرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد الأوروبى، إن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا تتضمن حظرا تجاريا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". يشار إلى أنه منذ نهاية فبراير من العام الماضى، وافق الاتحاد الأوروبى على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيوداً مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. وحالياً، تطبّق عقوبات الاتحاد الأوروبى الشخصية ضد روسيا على 1386 فرداً و171 منظمة.

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