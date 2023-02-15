عضو التحالف الأمريكى يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» موعد انتهاء الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشلى أنصارا، عضو التحالف الأمريكى، إن اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسى جاء بسبب الحشد الروسى، كما أن أبرز أسباب الاجتماع هو فشل الناتو والحكومة الأمريكية خلال العام الماضى فى إيجاد حل للأزمة "الأوكرانية - الروسية".





وأوضح أنصارا لـ"القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا الخاسر الأول من استمرار الحرب لأنها وقعت فى فخ محاولة إثبات الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قادرة على ردع الاعتداء الروسى على أوروبا، وبين محاولة الدول الأوروبية الاستغناء عن الغاز الروسى. وتوقع عضو التحالف الأمريكى انتهاء الأزمة "الروسية - الأوكرانية" بعد عام من الآن، لأن أوكرانيا تمزقت وستخسر الحرب من الناحية العسكرية، كما أن روسيا ستخسر من الناحية السياسية وتنتصر من الناحية الاقتصادية. وعن العقوبات الاقتصادية التى فرضت على روسيا، ذكر أنصارا، أن جميع العقوبات لم تُؤثر على قيمة العملة وتسعى موسكو مع دول أخرى إلى إصدار عملة جديدة غير الدولار.

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