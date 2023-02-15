العالم اليوم - كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على البيئة ومعدلات التلوث؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 12:24 مساءً - على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها شركات التقنية الكبرى للحد من البصمة الكربونية، فإن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري قد ترتفع خلال الفترة المقبلة، والسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتطلع شركتا غوغل ومايكروسوفت إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في محركات البحث الخاصة بهما، لكن خبراء البيئة يحذرون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع مستوى انبعاثات غازات الدفيئة.

فمنذ الشراكة بين "مايكروسوفت" و"أوبن أيه آي"، اندلع سباق محتدم لدمج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في محركات البحث التي يتم استخدامها عشرات مليارات المرات يوميا.

أمر يقول خبراء التقنية إنه يتطلب موارد إضافية للطاقة، فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قوة حوسبة أعلى بخمس مرات من القوة الحالية، ناهيك عن المزيد من مراكز البيانات الضخمة.

من جانبها تؤكد شركات التقنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تنوي الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقالت شركة "غوغل" في بيان إنها بصدد إطلاق نسخة مبسّطة وأقل استهلاكا للطاقة من روبوت "بارد" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمحادثة.

وتوقع الخبير البيئي حبيب معلوف أن يزيد انتشار التقنية وشبكات الإنترنت من معدلات التلوث، وقال في مقابلة مع "دوت الخليج":