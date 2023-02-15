العالم اليوم - لافروف: يجب ضمان الوصول لعالم "متعدد الأقطاب"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 12:24 مساءً - شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، على ضمان الوصول إلى عالم "متعدد الأقطاب".

وقال لافروف في كلمة أمام البرلمان الروسي: "يجب ضمان التوصل إلى عالم متعدد الأقطاب".

وأضاف: "غالبية دول العالم لا تريد العيش في ظل نظام يهيمن عليه الغرب".

وعن علاقة بلاده بالصين، قال لافروف: "نعمل على تعزيز العلاقات مع الصين، علما بأن العلاقات مع بكين وصلت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق من التعاون الاستراتيجي".

كذلك أكد المسؤول الروسي العمل على "تعزيز العلاقات مع الهند ومصر والإمارات العربية المتحدة والدول الإفريقية".

وكان لافروف، قد اتهم في الثالث من فبراير، الاتحاد الأوروبي باعتماد "أساليب استعمارية" من خلال فرض العقوبات على الدول.

وأشار وقتها، على هامش اجتماع دوري عقده مع إحدى لجان حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في البلاد، إن بلاده تعزز الشراكة مع الصين ويقول إن العلاقات "تتطور بشكل كبير"، مضيفا أن "العلاقات الروسية مع دول أميركا اللاتينية تتطور".

واعتبر لافروف أن "الغرب يأمل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا حتى لا تتمكن من التعافي لعقود ونحن في قلب معركة جيوسياسية".

اجتماع استثنائي

من جانب آخر، نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن مُشرع بارز أن مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي سيعقد اجتماعا استثنائيا في 22 فبراير.

وقال فياتشيسلاف تيمتشينكو رئيس لجنة المجلس الاتحادي للوكالة إن الاجتماع سيركز على إقرار قوانين تتعلق بدمج 4 مناطق في الاتحاد الروسي.

وتحركت موسكو العام الماضي لضم أربع مناطق أوكرانية وهيدونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وهو تحرك لاقى تنديدا من أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوصفه غير قانوني.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمام اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان في 21 فبراير.