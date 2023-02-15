كاتب صحفى للقاهرة الإخبارية: الأزمة الأوكرانية انعكست على الأمن الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عزت إبراهيم، الكاتب الصحفى، ورئيس تحرير "الأهرام ويكلى"، إن اجتماع حلف شمال الأطلسى "الناتو" مهم لأنه يرسم الخطوط العريضة الفترة المقبلة فى دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا.





وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مخزون الذخيرة خلال الأسابيع الأخيرة تضاءل بسرعة فى أوكرانيا خصوصًا أسلحة الدفاع الجوى، واجتماع الناتو هدفه وضع خطة لتقوية تلك الدفاعات الأوكرانية التى أُنهكت خلال العام الماضى وتوفير بدائل للذخيرة على المدى القصير، بعد أن أصبحت مخزونات الجيوش الغربية غير قادرة على ملاحقة ما يجرى على أرض المعركة.

وأكد، أن الأزمة "الروسية - الأوكرانية" انعكست على الأمن الأوروبى وفرضت واقعًا جديدًا، إذ تعاونت الدول الأوروبية عسكريًا وهو ما نجده اليوم بإطلاق مبادرات جديدة لتقوية الجوانب الدفاعية لحلف شمال الأطلسى وإعادة تصنيع أسلحة جديدة، لافتًا إلى أن أوروبا تريد أن تظهر موحدة لمواجهة روسيا خصوصًا بعد الأنباء التى نشرتها صحف غربية عن هجوم روسى وشيك خلال الأيام المقبلة.