كاتب صحفى للقاهرة الإخبارية: الأزمة الأوكرانية انعكست على الأمن الأوروبى

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مخزون الذخيرة خلال الأسابيع الأخيرة تضاءل بسرعة فى أوكرانيا خصوصًا أسلحة الدفاع الجوى، واجتماع الناتو هدفه وضع خطة لتقوية تلك الدفاعات الأوكرانية التى أُنهكت خلال العام الماضى وتوفير بدائل للذخيرة على المدى القصير، بعد أن أصبحت مخزونات الجيوش الغربية غير قادرة على ملاحقة ما يجرى على أرض المعركة.
وأكد، أن الأزمة "الروسية - الأوكرانية" انعكست على الأمن الأوروبى وفرضت واقعًا جديدًا، إذ تعاونت الدول الأوروبية عسكريًا وهو ما نجده اليوم بإطلاق مبادرات جديدة لتقوية الجوانب الدفاعية لحلف شمال الأطلسى وإعادة تصنيع أسلحة جديدة، لافتًا إلى أن أوروبا تريد أن تظهر موحدة لمواجهة روسيا خصوصًا بعد الأنباء التى نشرتها صحف غربية عن هجوم روسى وشيك خلال الأيام المقبلة.
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