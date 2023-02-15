العالم اليوم - بالفيديو.. إنقاذ سيدة ظلت 222 ساعة تحت أنقاض الزلزال الكارثي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إنقاذ سيدة ظلت 222 ساعة تحت أنقاض الزلزال الكارثي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 11:22 صباحاً - تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، الأربعاء، من انتشال سيدة تبلغ من العمر 42 عاما من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش، بعد مرور 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة، صوتا من تحت أنقاض أحد المباني في حي "خير الله" بقضاء "أونإيكي شباط"، في الولاية.

ونجحت الفرق من إنقاذ مليكة إمام أوغلو، رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن 35418 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال، فيما أصيب 105505.

ولا تزال فرق الإنقاذ من عدة دول، إلى جانب المسعفين الأتراك، تحاول استخرج أحياء من بين حطام المباني المهدمة في تركيا.

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