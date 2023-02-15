العالم اليوم - 4 بالمئة معدل التضخم في الكويت في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 11:22 صباحاً - سجل معدل التضخم السنوي "الرقم القياسي لأسعار المستهلك" في الكويت نحو 4 بالمئة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وكشفت النشرة الفصلية لبنك الكويت المركزي، تسجيل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً بنحو 3.15 بالمئة على أساس سنوي بنهاية شهر ديسمبر 2022.

وعلى أساس شهر، سجل معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي ارتفاعاً بنحو 0.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له.

وأعاد البيان الارتفاع السنوي في معدل التضخم في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية.

وأوضحت النشرة أن من خلال تطورات معدل التضخم في الكويت تؤكد استقرار نسبي للأسعار، وذلك مدفوعاً بفعالية سياسات الدعم الحكومية للمواد الغذائية وضمان الأمن الغذائي في الدولة بعناصره الأربعة "التوفر، الوصول، الاستخدام، والاستقرار".

وعلى أساس شهر، سجل معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي ارتفاعاً بنحو 0.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له.

كما أظهرت النشرة أنه من خلال تطورات معدل التضخم في الكويت، يمكن القول بوجود استقرار نسبي للأسعار، ومن أسباب ذلك فعالية سياسات الدعم الحكومية للمواد الغذائية وضمان الأمن الغذائي بعناصره الأربعة التي تتمثل في التوفر، والوصول، والاستخدام والاستقرار.

وتحدثت النشرة عن التشديد التدريجي للسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي إزاء الموجة التضخمية في الأسعار التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي بدأت باستجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى لهذه التطورات من خلال تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي.

وكان البنك المركزي الكويتي قد قام منذ مارس 2022 برفع الفائدة 8 مرات، كانت آخرها في يناير الماضي إذ قرر حينها رفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية من 3.50 بالمئة إلى 4 بالمئة اعتبارا من 26 يناير.