العالم اليوم - الإمارات أرسلت 60 طائرة إغاثة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

انتم الان تتابعون خبر الإمارات أرسلت 60 طائرة إغاثة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 11:22 صباحاً - واصلت الإمارات إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا وذلك ضمن عملية (الفارس الشهم 2).

وسيّرت الإمارات حتى الثلاثاء، (30) طائرة شحن إلى سوريا وكذلك (30) طائرة شحن إلى تركيا، ليصبح إجمالي الرحلات (60) رحلة حتى الآن حملت على متنها (1375) طنا من المواد الغذائية والطبية وخيما لإيواء المتضررين.

ونجحت وحدة الكلاب البوليسية (K9) في فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وبالتعاون مع فريق الإنقاذ الفرنسي في استخراج شابين في العشرينيات من عمرهما وذلك بعد مرور 9 أيام من وجودهما تحت الأنقاض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

تقدير تركي

وثمّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، دور الإمارات في تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وذكر أردوغان، خلال حديثه بمناسبة القمة العالمية للحكومات في دبي: "الهزات الأرضية أثرت على 10 محافظات يسكنها نحو 20 مليون شخص".

وأضاف: "أظهرت الكارثة أهمية التعاون وتضافر الجهود بين العالم أجمع"، مبرزا "نعمل على إنشاء المخيمات والبدء في إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة".

وتابع: "التحديات الاقتصادية والسياسية وقضايا التغير المناخي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".