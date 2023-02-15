ألمانيا: إنفاق الناتو الدفاعى يجب ألا يقل عن 2% من الناتج المحلى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الألمانى، بوريس بيستوريوس، إن "الإنفاق الدفاعى لدول الناتو لا يجب أن يقل عن 2% من الناتج المحلى"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان أعضاء حلف "الناتو" قد تعهدوا بزيادة الإنفاق على الدفاع فى أعقاب الهجوم الروسى على أوكرانيا، الذى بدأ فى فبراير 2022، ولكن العديد من الدول مثل لوكسمبورج، وكندا، وإيطاليا لا تزال تجد صعوبة فى الامتثال للنسبة المستهدفة القديمة. وبحسب القناة الإخبارية، فإن الدول قد تجد صعوبة فى الامتثال لهدف الحد الأدنى من الإنفاق الدفاعى، خاصة مع معاناة الاقتصادات من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

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