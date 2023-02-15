الناتو: بوتين ليس لديه النية لتسوية سلمية فى حرب أوكرانيا

وأشار المقال، الذى كتبته الصحفية جينيفر رانكين، إلى مناشدة ستولتنبرج، أعضاء الحلف بالمسارعة فى توفير الذخيرة اللازمة لأوكرانيا، تحسبا لما وصفه بهجمات روسية وشيكة فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح أمين عام الناتو، كما تشير الكاتبة، أنه لا يرى أية بارقة أمل تلوح فى الأفق على نية الرئيس بوتين للتوصل لتسوية سلمية للصراع الدامى الذى تدور رحاه فى الوقت الحالى فى أوكرانيا، فى إطار العملية العسكرية الخاصة التى تدنو من بداية عامها الثانى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أمين عام الناتو، أن هناك مؤشرات أن الجانب الروسى يتأهب فى الوقت الحالى لمزيد من المعارك والهجمات، مشيرا إلى أن فكرة إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة مازالت مطروحة ولكنها ليست بالأمر العاجل فى الوقت الراهن.
وأكد ستولتنبرج أن الأمر الذى يحظى بالأولوية القصوى الآن هو ضمان التزام الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها لأوكرانيا فيما يخص المساعدات العسكرية ولاسيما الدبابات المدرعة والذخيرة، بالإضافة إلى تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الحديثة التى تصل إليها من الدول الغربية.
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