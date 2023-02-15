العالم اليوم - بعد كارثة الزلزال.. تركيا تحدد موعد تسليم المبان الجديدة

انتم الان تتابعون خبر بعد كارثة الزلزال.. تركيا تحدد موعد تسليم المبان الجديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:24 صباحاً - قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأربعاء، إن كافة أجهزة الدولة تعمل حتى اللحظة لدعم الأسر المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال صويلو إن عدد المباني المهدمة جراء الزلزال كبير جدا، مؤكدا أن الدولة ستقوم بتسليم المتضررين مبان جديدة خلال عام من الآن، وفي إطار الاستجابة السريعة تم إنشاء الخيام لإيواء المتضررين، وتقديم الطعام لهم.

ولفت إلى أن المستشفيات تعمل بجهد كبير بكافة فرقها لعلاج المصابين، مضيفا أن فرق الإنقاذ البالغ عددها 215 فرقة في كهرمان مرعش وحدها ما زالت مستمرة بالبحث عن ناجين.

وأضاف: أتمنى من كافة المواطنين الاستمرار بالتضامن والدعم سواء المادي أو العيني خصوصا فيما يتعلق بالغذاء والاحتياجات الرئيسية، مؤكدا أنه سيتم دعم كافة المتضررين ففي المرحلة الأولى سيتم تقديم 10 آلاف ليرة تركية لكل شخص متضرر من الزلزال.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن 35418 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال، فيما أصيب 105505.

ولا تزال فرق الإنقاذ من عدة دول، إلى جانب المسعفين الأتراك، تحاول استخرج أحياء من بين حطام المباني المهدمة في تركيا.

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