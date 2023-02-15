العالم اليوم - إيلون ماسك يكشف مخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل

انتم الان تتابعون خبر إيلون ماسك يكشف مخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:24 صباحاً - تحدث الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، في كلمة عن بعد بالقمة العالمية للحكومات بدبي، عن توقعاته ومخاوفه المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، ورأيه حول مجموعة من القضايا مثل التعليم.

وأعلن مالك موقع وتطبيق "تويتر"، ماسك، في كلمة للقمة العالمية للحكومات بدبي، أن شخصا آخر قد يدير المنصة بحلول نهاية عام 2023، مشجعا على مزيد من التواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

منصة تويتر

في كلمته، قال ماسك: "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون آخر نهاية هذا العام توقيتا جيدا للعثور على شخص آخر لإدارة الشركة".

وأضاف: "أحتاج إلى تحقيق الاستقرار في المنظمة والتأكد من أنها في مكان صحي وأن خريطة الطريق واضحة. أعتقد أنها ستكون في وضع مستقر قرب نهاية هذا العام".

وتابع قائلا: "لا أعرف، أنا أخمن ربما صوب نهاية هذا العام سيكون وقتا مناسبا للعثور على شخص آخر لإدارة الشركة لأنني أعتقد أنها يجب أن تكون في وضع مستقر، كما تعلمون، بنهاية العام الجاري".

وصرح ماسك في 21 ديسمبر بتغريدة على "تويتر" بأنه سيستقيل من منصب الرئيس التنفيذي "بمجرد أن أجد من هو أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة!"، مضيفا أنه سيقوم بعد ذلك "بإدارة فرق البرمجيات والخوادم فحسب".

ونشر ماسك استطلاعا على "تويتر" قبل ذلك بأيام يسأل فيه عما إذا كان عليه أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي، ورد أغلب المشاركين بالقول إن عليه أن يفعل ذلك.

وشجع ماسك في كلمته على مزيد من التواصل قائلا: "في بعض الأحيان يكون لدى الناس شخص آخر مثل مدير تويتر الخاص بهم أو شيء من هذا القبيل. يجب على الناس القيام بالتغريدات الخاصة بهم. أعتقد أن هذه هي الطريقة للقيام بذلك".

الذكاء الاصطناعي

وردا على سؤال يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ورأيه بشأن هذه التقنية الثورية، قال ماسك: "نشهد تطورا مذهلا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحتّم علينا وضع ضوابط رقابية".

وأوضح أنه "من المهم أن نكون نحن من يوجه هذا الذكاء الذي يمثل خطرا على المجتمعات أكثر من غيره من التقنيات التي ظهرت وانتشرت في العالم".

وأشار إلى أن "اعتماد ضوابط رقابية قد يؤثر على سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، ولكنه في المقابل سيضمن الأمن للمجتمعات".

ووصف ماسك الذكاء الاصطناعي بأنه "سلاح ذو حدين"، وقال: "مثل الفيزياء النووية التي تمكّن الإنسان بفضلها من توليد الطاقة، وفي المقابل ظهرت الأسلحة النووية، سيكون الذكاء الاصطناعي حاملا لجوانب إيجابية وأخرى سلبية، وهنا يأتي الدور الرقابي الذي يمكن أن تقوم به الحكومات عبر تشريعات خاصة".

ماسك والتعليم

ودعا ماسك في كلمته إلى جعل الطلاب يفهمون سبب دراستهم للمواد التي تقدم لهم في المدارس، موضحا أن ذلك سيرسخ المعلومات أكثر في أذهانهم.

كذلك شدد ماسك على أهمية وأولوية "التفكير النقدي" في التعليم، وجعل الطلاب يبحثون ويدققون في المعلومات التي تقدم لهم.

كما اقترح ماسك تخفيض عدد سنوات التعليم من 12 إلى 10.

وسائل التواصل الاجتماعي

أكد ماسك في كلمته أنه يحاول تقييد استخدام أطفاله لوسائل التواصل، مشيرا في المقابل لحصولهم على معلومات جيدة من بعض المواقع مثل "يوتيوب".

ونبه لخطورة الخوارزميات التي تعمل على تحويل الأطفال من مواقع لآخر، هذا إلى جانب استغلالهم في أغراض تجارية.