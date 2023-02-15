العالم اليوم - تحولت قدمه لـ"عجينة".. رياضي يكتشف إصابته بمرض خطير

انتم الان تتابعون خبر تحولت قدمه لـ"عجينة".. رياضي يكتشف إصابته بمرض خطير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:24 صباحاً - كشف الرياضي الأولمبي، لورانس أوكوي، في مقطع فيديو مصور على موقع "تيك توك"، كيف تحولت ساقه إلى ما يشبه العجينة عند الضغط عليها، ليكتشف لاحقا إصابته بمرض خطير.

وفي الفيديو يظهر أوكوي وهو يضغط على ساقه، فتظهر عليها علامات كالحفر، وكأن جلده تحول إلى عجينة.

بعد أسبوعين من نشر المقطع المصور، كشف الشاب البالغ من العمر 31 عاما أنه مصاب بالتهاب النسيج الخلوي، وهو عبارة عن عدوى جلدية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولكن يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

والتهاب النسيج الخلوي قد يؤدي إلى أمراض أكثر خطورة، مثل تعفن الدم والاضطرار إلى بتر الأعضاء في بعض الحالات.

وقال أوكوي: "لقد أصبت بعدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي، وهي في الأساس بكتيريا تدخل إلى جسمك من جرح مفتوح".

ويشعر المريض بالتهاب النسيج الخلوي بالأعراض التالية: