العالم اليوم - بيانات التضخم الأميركية تهبط بالأسهم اليابانية

انتم الان تتابعون خبر بيانات التضخم الأميركية تهبط بالأسهم اليابانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:24 صباحاً - تراجعت الأسهم اليابانية الأربعاء مقتفية أثر تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية بينما يستوعب المستثمرون تصريحات مؤيدة لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد تقرير التضخم في الولايات المتحدة.

وساهمت قفزة في عائدات السندات الأميركية الليلة الماضية في ارتفاع أسهم البنوك اليابانية لكنها أضرت بأسهم القطاع العقاري.

المؤشرات اليابانية

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.37 بالمئة عند 27501.86 نقطة بعدما ارتفع 0.43 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة ليغلق عند 1987.74 نقطة بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1999.66، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر، بحسب بيانات "رويترز".

وقال ماساهيرو أوتشيكاوا كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى سوميتومو ميتسو دي.إس لإدارة الأصول "التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أقل من المتوقع وهو ما يدفع السوق للاعتقاد بأن ذروة دورة رفع الفائدة الحالية ما زالت بعيدة إلى حد ما".

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية 0.5 بالمئة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ يناير لكن بمعدل أسرع مما توقعه خبراء الاقتصاد.

وقال كل من باترك هاركر رئيس بنك الاحتياطي في فيلادلفيا وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك إن المركزي الأميركي ما زال عليه العمل لكبح جماح التضخم.