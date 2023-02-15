موسكو: إدراج روسيا على القائمة السوداء الأوروبية أسبابه غير واضحة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "روسيا اليوم" أصدرت وزارة المالية الروسية بيانًا، أمس الثلاثا، قالت فيه إن "قرار إدراج روسيا على قائمة المناطق الضريبية غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبى، أو ما يسمى بـ«القائمة السوداء»، اتخذ دون التشاور معنا. ونحن لسنا على علم بأسباب هذا القرار".

وأضافت المالية الروسية أن القرار يعنى أنه سيكون بإمكان الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تجاه روسيا، لكن اتخاذ جميع الإجراءات لا يعتبر إلزاميا.

وأكدت أن "تطوير التشريعات الضريبية الروسية سيستمر، ونحن سنطبق الآليات الضريبية الجديدة المرتبطة بتحسين إدارة الضرائب، وحماية القاعدة الضريبية من التآكل، وذلك بناء على تحليل الخبرات العالمية، وعلى أفكارنا على حد سواء".

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبى قرر يوم الثلاثاء إدراج روسيا و"جزر العذراء" البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال على قائمة الاتحاد الأوروبى "للمناطق الضريبية غير المتعاونة" مع الاتحاد، والتى تم وضعها فى عام 2017 لتعزيز الرقابة على الأنظمة الضريبية وتفادى التهرب من الضرائب بواسطة الملاذات الضريبية (أوف شور).