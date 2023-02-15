«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أضرار البريكست على الاقتصاد البريطانى

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "فى يونيو من عام 2016 صوت نحو 52% من البريطانيين بالموافقة على خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء الذى أجرته بريطانيا لحسم هذا الأمر وسط مخافوف كبيرة من هذا القرار لدى الكثيريين".

وأضاف: "اليوم وبعد نحو 7 أعوام على الاستفتاء نشرت فى الصحف البريطانية دراسة أجراها مسؤول كبير فى البنك المركزى البريطانى خلصت إلى أن المملكة المتحدة خسرت استثمارات فى الأعمال بلغت قيمتها نحو 29 مليار جنيه إسترلينى ما يعادل نحو 35 مليار دولار منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبى وحتى الآن".

وتابع: "الدراسة أكدت أن الاستثمارات فى القطاع الخاص توقفت تماما فى السنوات التى تلت قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى، وأنه بعد الاستفتاء مباشرة تخلفت بريطانيا عن اتجاه الاستثمار للسنوات السابقة وعانت المزيد مقارنة بالاقتصادات الصناعية المتقدمة الأخرى، مما أدى إلى فجوة إنتاجية تركت أضرارا دائمة".

واستطرد: "تأتى الدراسة ضمن مجموعة أخرى من الدراسات التى نشرت فى الآونة الأخير وتحدث كلها عن أضرار لحقت بالاقتصاد البريطانى نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبى، الأمر الذى ترك علامات استفهام كثيرة حول مستقبل الاقتصاد البريطانى فى الأعوام المقبلة".