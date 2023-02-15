اليابان تحذر الصين: انتهاك مجالنا الجوى ببالونات «أمر غير مقبول»

جدة - نرمين السيد - وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين، إنه بعد إجراء المزيد من التحقيقات بشأن الأجسام على شكل بالونات التى شوهدت فى المجال الجوى اليابانى فى السابق، يشتبه بشدة فى أنها كانت بالونات مسيرة قادمة من الصين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

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