روسيا: نبذل قصارى جهدنا لحماية الأطفال الفارين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة، على صفحتها على تليجرام، "قبلت روسيا الأطفال الذين كانوا مضطرين للفرار مع عائلاتهم من قصف القوات الأوكرانية، سنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ بالمواطنين القصر فى العائلات وفى حالة غياب أو وفاة الوالدين والأقارب، نضع الأيتام تحت الوصاية ونقوم بحماية حياتهم ورفاهيتهم".

وأكدت السفارة أنه يجب على الجانب الأمريكى أن يقدم تقييما موضوعيا لأعمال نظام كييف التى تؤدى إلى مقتل وإصابة الأطفال، مشيرة إلى مقتل 153 طفلا وإصابة 279 آخرين فى دونباس نتيجة قصف القوات الأوكرانية فى عام 2022.

وأضافت" أن القوات الأوكرانية نفذت ضربات ضد منشآت البنية التحتية المدنية وخاصة على المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات، باستخدام الأسلحة الغربية بما فيها أنظمة هيمارس الأمريكية"، متهمة واشنطن بتكتمها على هذه الحقائق بلا خجل من أجل تبييض صورتها وتشويه سمعة روسيا.